Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı AK Parti
Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu
, Büyük Birlik Partisi
(BBP
) önceki dönem yönetimi ile bir araya geldi.
Hendek'te bir restoranda düzenlenen yemekte Sofu, BBP'nin Hendek'teki önceki dönem ilçe başkanı Aydın
Taşkın ve yönetimi ile buluştu.
Buluşmadan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Sofu, Cumhur İttifakının öneminden bahsederek millet bekasına vurgu yaptı.
Taşkın, yemekte Cumhur İttifakına ve Ali Kemal Sofu
'ya tam destek verdiklerini aktardı.
Sofu da Taşkın'a teşekkür ederek, "31 Mart'ta inşallah Hendek'te alnımızın akı ile çıkacağız. Hizmet, istikrar ve beka için Hendeklilerin sandıkta Cumhur İttifakımıza tam destek vereceğinden şüphemiz yok." dedi.