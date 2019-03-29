Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu, Büyük Birlik Partisi (BBP) önceki dönem yönetimi ile bir araya geldi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu, Büyük Birlik Partisi (BBP) önceki dönem yönetimi ile bir araya geldi.

Hendek'te bir restoranda düzenlenen yemekte Sofu, BBP'nin Hendek'teki önceki dönem ilçe başkanı Aydın Taşkın ve yönetimi ile buluştu.

Buluşmadan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Sofu, Cumhur İttifakının öneminden bahsederek millet bekasına vurgu yaptı.

Taşkın, yemekte Cumhur İttifakına ve Ali Kemal Sofu'ya tam destek verdiklerini aktardı.

Sofu da Taşkın'a teşekkür ederek, "31 Mart'ta inşallah Hendek'te alnımızın akı ile çıkacağız. Hizmet, istikrar ve beka için Hendeklilerin sandıkta Cumhur İttifakımıza tam destek vereceğinden şüphemiz yok." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

AK Parti, Ali Kemal Sofu, Büyük Birlik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:11:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]