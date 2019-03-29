Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

29 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde görev alacak olan sandık görevlileri, muhtarlar ve güvenlik güçlerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde görev alacak olan sandık görevlileri, muhtarlar ve güvenlik güçlerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.

Mudurnu Atatürk Kültür Merkezinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdullah Özhölçek başkanlığında yapılan seminere, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Halil Zorlu tarafından seçim günü görev alacak olan personele yapmaları gereken konular hakkında bilgi verildi.

Seminere katılan, 94 sandık başkanı, 65 muhtar, 15 emniyet ve 15 jandarma görevlisi yapılan video gösterimi ile oy kullanma, seçim öncesi görev ve yetkileri gibi konularda bilgilendirildi.

Seminerin ardından, içinde oy pusulaları ile oy kullanımı esnasında ve sonrasında kullanılacak olan evraklar ile araç ve gereçlerin bulunduğu torbalar sandık başkanlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı 31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:03:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]