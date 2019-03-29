Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

İdil ilçesinin ileri gelen ailelerinin temsilcileri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti adaylarını destekleyeceklerini bildirdi.

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İdil ilçesinin ileri gelen ailelerinin temsilcileri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti adaylarını destekleyeceklerini bildirdi.

İdil'de yaşayan ilçenin ileri gelen ailelerinin temsilcileri yaptıkları açıklamayla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Genç'i destekleyeceklerini açıkladı.

Abdurrahman Abay, AK Parti adayı Genç'in bölgeye hizmet yapabileceği düşüncesinde oldukları için seçimlerde AK Parti adaylarını desteklediklerini söyledi.


Genç ise ideolojiye dayalı bir belediyecilik yapmayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçildiğinde sadece hizmet belediyeciliği ile İstanbul'u çöpten, çamurdan ve çirkinlikten arındırarak medeniyetler merkezi haline getirmiştir. Bizler hep beraber şehirlerimizi yeniden imar edeceğiz. Sizlerin burada bulunmanız çok önemli. İdil'e, ülkeye sahip çıkmanın bir işaretidir. Destekleriniz çok önemlidir. Sizlerin desteği ile bu seçimi kazanacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA

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