Yerel Seçimlere Doğru

Gümüşhane
Valisi Kamuran Taşbilek, kentte 607 sandıkta 122 bin 436 kişinin oy kullanacağı 31 Mart Yerel seçimlerine ilişkin, "Tüm tedbirleri aldık, kazasız, belasız bir şekilde, kamu düzeni sorunu oluşmaksızın Gümüşhane'ye yakışır bir seçim yaşayacağız." dedi.
Taşbilek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
İl merkezi ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezi kurdukları bilgisini veren Taşbilek, şöyle devam etti:
"Sandık kurulacak binaların güvenlik kameralarının çalışır halde bulundurulması sağlandı. Seçim günü Kürtün
ilçemizde ilçe merkezine taşınan 5 köy hariç tüm köy yollarının açık bulundurulacak. Olumsuz hava şartları nedeniyle elektrik verilemeyen köylere elektrik verildi. Seçim günü ilimiz genelinde meydana gelebilecek sağlık problemlerine müdahale edilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce yeterli sayıda sağlık personeli bulundurularak bütün sağlık tedbirleri alınacak. Seçim gününde herhangi bir enerji kesintisine sebebiyet verilmemesi amacıyla, seçim gününde enerji kesintisini önlemek adına seçim işlemlerinin bitimine kadar yürütülen ve yürütülecek olan altyapı çalışmalarının yapılmaması istendi.Tüm tedbirleri aldık, kazasız, belasız bir şekilde, kamu düzeni sorunu oluşmaksızın Gümüşhane'ye yakışır bir seçim yaşayacağız."
"Aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemler yapılacak"
Taşbilek, seçim günü olası kar yağışına karşın yolları kapanma ihtimali olan bölgelerde de önlem aldıklarını kaydederek, "Seçim süresince İl Özel İdaresi ve karayolları sorumluluk sahası gözetmeksizin koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimatlar verdik. Muhtar ve muhtar adayları ile yapılan toplantılarda seçimin huzur içerisinde geçmesi için taşkınlığa ve kanunsuz uygulamalara kalkışmamaları, kardeşlik havası içerisinde seçimlerin sonuçlanması konusunda defaatle görüşmeler yaptık. Hiçbir taşkınlığa ve seçimi engelleyici uygulamalara fırsat verilmeyecek. Buna aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemler yapılacak." ifadelerini kullandı.
Toplantıya Taşbilek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Arıkan, bazı kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.