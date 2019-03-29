Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

49 dakika önce

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle toplantıları yapan Kaya, burada yaptığı konuşmada, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

Gece gündüz demeden işlerinden, aşlarından, evlerinden, dostlarından feragat ederek kendilerini adadıklarını ifade eden Kaya, "Bu uğurda çıktığımız Safranbolu'muza hizmet yolunda bizlere inanan, güvenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan, bu coşkuyla bu sevgiyle bizleri karşılayan, destek ve dualarını eksik etmeyen tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun. 1 Nisan 2019 sabahından itibaren Safranbolu'yu el birliği ile lider ve daha yaşanılabilir bir ilçe yapacağız." diye konuştu.

Elif Köse'den ziyaretler

Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, esnaf, ev, mahalle ve iş adamlarını ziyaret etti.

Köse, yaptığı açıklamada, uzun soluklu bir seçim maratonunun sonuna geldiklerini belirtti.

Yaptıkları ev, işyeri, mahalle ve kurum ziyaretlerinde kendilerini ağırlayan, ekmeklerini bölüşen herkese teşekkür eden Köse, şunları kaydetti:

"Safranbolu'muzun ve evlatlarımızın geleceği için sokak sokak gezerken, toplantılar düzenlerken, sizleri dinlerken; işlerinden ve ailelerinden zaman ayırıp beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarıma ve göstermiş oldukları özveriden dolayı değerli ailelerine teşekkür ediyorum."

Danışman Ovacık'lılarla buluştu

MHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, Safranbolu'da yaşayan Ovacık'lılarla buluştu.

Bir düğün salonunda yapılan toplantıda konuşan Danışman, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

10 yıllık tecrübesiyle Safranbolu'yu en iyi şekilde yöneteceklerini vurgulayan Danışman, ekibiyle Safranbolu'nun tüm sorunlarını çözmek için çalışacaklarını kaybetti.

Danışman'a, MHP İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 17:00:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]