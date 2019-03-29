Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "AK yürüyüş" programı devam etti.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "AK yürüyüş" programı devam etti.



Kurtuluş Mahallesinden başlayan yürüyüşe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Esentepe Mahallesinde biten yürüyüş sonunda konuşan Ünal, seçimden zaferle çıkacaklarını ve Karabük'e daha çok hizmet etme imkanı bulacaklarını söyledi.





Uysal'a destek isteyen Güneş de konuşmasında, Uysal ile Karabük'ün geleceğinin çok daha parlak olacağını ifade etti.



Altınöz ise "Karabük'te bir şey değişecek, hizmet değişecek. AK belediyeciliği Karabükümüzle tanıştıracağız. Vatandaşlarımızla sevgimizi, gönlümüzü yola koyarak yürümeye devam edeceğiz." dedi.



"Bizimle birlikte yürüyen aziz hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum." diyen Uysal, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile belediye işi gönül işi diyerek çıktığımız gönül belediyeciliği yolunda çok şükür milletimizle, hemşehrilerimizle yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Milletimiz bizimle yürüdükçe, bizlerle oldukça onlar için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırız." ifadelerini kullandı.



Uysal, daha sonra mahalle gezileri ve ev ziyaretleri yaptı.



MHP'nin seçim çalışmaları





Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmalarını sürdürdü.





Soğuksu, Beşbinevler, 75. Yıl Atatürk ve Kurtuluş mahallelerine giden Vergili, burada yaptığı toplantılarla projelerini anlatarak destek istedi.





Ev ziyaretleri de yapan Vergili, yaptığı açıklamada, halkın teveccühüne teşekkür etti.



Dursun Altıparmak'tan mahalle ziyareti





Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldı.



Kemal Güneş Caddesinden başlayıp Kent Meydanında son bulan yürüyüşe CHP'lilerde destek verdi.



Burada halka seslenen Altıparmak, seçmenlerden kendisine destek istedi.



Öte yandan Saadet Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Yüce ve Büyük Birlik Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Mahmut Malkoç, seçim çalışmaları kapsamında mahallelere giderek vatandaşlara projelerini anlattı.

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