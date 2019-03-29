Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

31 dakika önce

AK Parti Şenpazar İlçe Başkanlığı tarafından miting düzenlendi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Şenpazar İlçe Başkanlığı tarafından miting düzenlendi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Şenpazar'a önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Yatırımlar hakkında bilgi veren Ünlü, "Taşkın su projesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yenilenmesi ve tehlike arz ederek boşaltılan okul binamız yeniden yapılacak. 12 derslikli okul binası ve kapalı spor salonu yapılacak. Bizleri desteklediğiniz, birlik beraberliğimiz koruduğunuz için teşekkür ederim. Şenpazar'ımızı birlikte hep ileri taşıyacağız." dedi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Cem Çınar ise ilçe halkından yeniden yetki istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Şenpazar, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğul'un Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:07:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]