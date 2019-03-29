Yerel Seçimlere Doğru

Sarıkamış
Belediye Başkan adayı Göksal Toksoy
, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek isteyerek, "Sarıkamış benim aşkım, Sarıkamış'ı Allah'ın izni ve sizlerin desteği ile Türkiye
'nin, Kafkasların yıldızı haline getireceğiz." dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda AK Parti
İlçe Başkanlığınca düzenlenen mitinge, AK Parti Kars
milletvekili Ahmet Arslan
, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç
, Sarıkamış Belediye Başkan adayı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın
, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul, partililer ile vatandaşlar katıldı.
Arslan, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ta AK Parti hükümetleri döneminde 35 projenin gerçekleştiğini hatırlatarak, Toksoy'a tam destek verilmesi gerektiğini belirtti.
Sarıkamış'ın tarihi, turizmi ve doğasıyla bölgenin parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Arslan, "Mühendis başkan Toksoy ile ikinci dönem Sarıkamış'a daha çok yatırımlar gelmesi için Kars milletvekilleri olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen bütün destek ve katkıları vereceğiz. Şehitlik anıtları, tören alanları, kayak merkezi projeleri master planıyla tamamlanacak." dedi.
Milletvekili Kılıç da bölgenin gelişmesinde turizmin yanı sıra hayvancılığın da önemine değinerek, "Burada Toksoy ile çok önemli projeleri hayata geçirdik. Türkiye'nin en modern hayvan pazarını hizmete açtık. Bundan sonrada daha önemli projeleri her zaman bizlere güçlü destek veren Sarıkamış halkının hizmetine sunacağız." diye konuştu.
Sarıkamış Belediye Başkanı da olan Toksoy ise son beş yılda Sarıkamış'ın 100 yıllık altyapı sorunlarını çözdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Sarıkamış'ta 35 projeyi hayata geçirmişsek bunu milletvekillerimiz Arslan ve Kılıç ile teşkilatımızın bütün unsurlarıyla sizden aldığımız güçle yaptık. Altyapı sorunlarını çözdük. Şimdi üst yapı, çevre düzenlemesi ve yeni projelerin hayata geçirilme zamanı. Sarıkamış benim aşkım, Sarıkamış'ı Allah'ın izni ve sizlerin desteği ile Türkiye'nin, Kafkasların yıldızı haline getireceğiz."