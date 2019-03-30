Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Süleymanapaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, yarın vatandaşların vicdanına güvenerek, sandıkların açılmasını bekleyeceklerini söyledi.

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AK Parti Süleymanapaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, yarın vatandaşların vicdanına güvenerek, sandıkların açılmasını bekleyeceklerini söyledi.

Kentte bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Yüksel, burada yaptığı konuşmada, yarın Türkiye'de vatandaşların önemli bir seçim için sandık başına gideceğini belirtti.

Yüksel, vatandaşların sandıkta verecekleri karara saygılı olacaklarını ifade ederek, "Seçim kampanyasının bittiği bir dönemde, seçim yasaklarının bittiği bir dönemde CHP milletvekilinin herkese attığı mesaj ortamı germek için atılan bir mesajdır. Ben bunu İlhami Özcan Aygun'a yakıştıramadığımı belirtmek istiyorum. Her dönem demokrasiden, kanundan bahseden milletvekilinin bu yaptığını vatandaşların vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın seçim öncesi konvoy ve kalabalık yürüyüş yapmayacağını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Biz isteseydik bugün çarşıda 15 bin kişilik bir yürüyüş yapabilirdik. Biz çarşı esnafımızın hafta sonu en yoğun olduğu zamanlarda, esnafımızın zarar görmemesi için, trafikte eziyet çekilmemesi için konvoy da yürüyüş de yapmayacağız. Yarın vatandaşlarımızın vicdanına güvenerek sandıkların açılmasını bekleyeceğiz. Pazar günü akşamı, kalkınmanın, yükselmenin, daha güzel bir Süleymanpaşa için belediyeyi kazandığımız akşam bütün hemşehrilerimi, bütün partilileri, kucaklaşmaya davet edeceğim. Bize bu süreçte kapısını açan vatandaşlarımızı da çok teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Cüneyt Yüksel, belediye başkan adayı, AK Parti, Güncel
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