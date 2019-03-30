Yerel Seçimlere Doğru
57 dakika önce
Eski AK Parti Elazığ İl Başkanı Mahir Sönmez, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek seçim çalışmalarına katıldı.
Eski AK Parti Elazığ
İl Başkanı Mahir Sönmez
, Baskil
ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek seçim çalışmalarına katıldı.
Sönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan, "İlçemizde seçim çalışmalarına katılan ve bizlere destek veren dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim." dedi.
Sönmez de şöyle konuştu:
"Bizimkisi bir aşk hikayesi diyerek çıktığımız bu yolda Baskil ilçemizi, Belediye Başkanımız İhsan Akmurat
'ı, İlçe Başkanımız Kalkan'ı ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Baskil tamam, durmak yok yola devam. Baskil her zamanki gibi kararını vermiş. Baskilli kardeşlerim yine AK Parti, 31 Mart'ta İhsan Akmurat ile devam diyor. Baskil'de ak hizmetler devam edecek ve AK Parti bayrağı dalgalanacaktır. Yerel seçimlerin memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:09 Kaynak: AA
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