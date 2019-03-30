Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karaman il teşkilatı kentte yürüyüş düzenledi.

AK Parti Karaman il teşkilatı kentte yürüyüş düzenledi.



Parti binası önünde başlayan yürüyüş, İsmet Paşa Caddesi'nde devam etti.



Partililer, ellerindeki Türk ve AK Parti bayrakları ile "Durmak Yok Yola Devam", "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak, yürüdü.



Yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Burada partililere hitap eden AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, partililere teşekkür etti.





Karaman'ı seçilmesi halinde Türkiye'nin en nadide, en iyi şehri yapacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:





"Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz. Bu şehri yaşanabilir bir şehir haline yaşam seviyesi daha yüksek bir şehir haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bugün hakikaten bereketli bir gün. Birileri bahar bekliyordu ama onlar için bugün kış oldu. Allah'ın hesabı hepsinden daha büyük. 31 Mart gecesi bize bahar olacak 31 mart gecesi sonrası yeni bir Karaman başlayacak, yeni bir şehir yönetimi başlayacak. İnşallah bu şehre bu kadim insanlara layık olmak için çalışacağız."





Yürüyüşe, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ve partililer katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı

AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti

Yapımcı Mustafa Uslu, "Erkan Petekkaya Uçakta Tacize Uğradı" Demişti, Bir Yolcu O Anları Anlattı