Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Büyükşehir yönetim anlayışını paylaştı.

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Büyükşehir yönetim anlayışını paylaştı.





Hıdır, gazetecilere yaptığı açıklamada, her kararı millet iradesinin yansıdığı Büyükşehir meclis kararıyla alacaklarını söyledi.



Halkı atanmış memurlarla değil, seçilmiş meclis üyeleriyle yöneteceklerini vurgulayan Hıdır, toplantılar ve ihalelerin basına açık ve halkın huzurunda şeffaf olarak yapılacağını dile getirdi.





Her ayın ilk haftası 13 ilçe belediye başkanının katılımıyla danışma ve yatırım toplantıları düzenleyeceklerine işaret eden Hıdır, "Her ayın gündemiyle alakalı önemli konularda ilgili bakanımızın da katılımıyla sektör danışma toplantıları düzenleyeceğiz. İlk günden bu yana kullandığım numarasını hiç değiştirmediğim telefonum aynı kalacak. Gün boyu telefonlarım halkın hizmetine açık olacak, ikinci bir telefonum olmayacak." dedi.





Başkanlık kapısında sekreter engeli olmayacağını vurgulayan Hıdır, şöyle konuştu:





"Belediye başkanıyla görüşmek isteyenlere her zaman kapımız açık olacak. Muğla'yı oturduğumuz yerden ve seçimden seçime gezerek değil, her zaman halkımızın içinde olarak yöneteceğiz. Koylarımız betonlaştırılmayacak. Yeşil alan ve mavi denize sahip çıkarak imar planları doğrultusunda hareket edileceğiz. Mevcut çalışanlar görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği müddetçe işten çıkartılmayacak. Her türlü inşaat ve ulaşım ruhsatlarında yandaş marka ve esnafa yönlendirme yapılmayacak. TSE standartlarına uyan her türlü malzeme kabul edilecek. Şoför esnafımızın UKOME toplantılarına katılımı sağlanacak."



Hıdır, sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirterek, "Cenazelerimizde yıkama, kefenleme, mezar kazma, imam, yemek ve taziye çadırı gibi her türlü hizmet belediyemiz tarafından verilecek.Belediyeye yapılan her türlü müracaatlarda işlemler en geç 7 gün içinde cevap verilecek" diye konuştu.





Taahhüt edilen 101 projeden kısa zamanda gerçekleştirilebilecek 3 aylık acil eylem planı çerçevesinde tamamlanacağını anlatan Hıdır, yapımı uzun sürecek projelerin de beş yıl içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.





Hıdır, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, Muğla'yı Gönül Belediyeciliği ile buluşturmak istediklerini kaydetti.

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