Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

MHP, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde miting yaptı.

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MHP, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde miting yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki mitinge, MHP Sarıkamış Belediye Başkan adayı Harun Hayali, partinin ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Hayali, kar yağışı altında yaptığı konuşmada, Sarıkamış halkının hep birlikte yönettiği dürüst, şeffaf belediyecilik anlayışıyla göreve gelmek istediklerini söyledi.

Hayali, Sarıkamış'ta son beş yılda belediyenin iyi idare edilmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz Allah'ın izni ile belediyeyi kazandığımızda, israfa son vereceğiz. Çalışan emekçilerin hepsinin hakkını sonuna kadar koruyacağız. Ben Sarıkamış'ın bir evladı olarak sizlere daha iyi hizmet vermek, yaşanabilir bir Sarıkamış için desteklerinizi bekliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Kars, MHP, Sarıkamış, Güncel
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