Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından "Birlikte Geleceğe Yürüyen Safranbolu" mitingi düzenlendi.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından "Birlikte Geleceğe Yürüyen Safranbolu" mitingi düzenlendi.



Miting öncesi Aslanlar mevkisinde başlayan yürüyüş Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



Burada konuşan AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu ve Türkiye'nin AK Parti'ye devam diyeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edileceğini ifade eden Ceylan, "Bu coşku seli gösteriyor ki, halkımız istiklalinin, istikbalinin, bekasının yanında dimdik duruyor. Bu halk 'ezanlar dinmeyecek bayrak inmeyecek, Safranbolu'da hizmet devam edecek.' diyor. 20 yıl önce Safranbolu Belediyesinin tepesine bir ak bayrak, hizmet bayrağı sizlerle diktik. Az demedik, uz demedik iktidarımızla birlikte Karabük'e, Safranbolu'ya ve ülkemize önemli hizmetleri birlikte kazandırdık." diye konuştu.



AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya da kendisine destek veren herkese teşekkür etti.



2 aydır hiç durmadan parti teşkilatıyla birlikte çalıştıklarını aktaran Kaya, bu çalışmanın karşılığını alacaklarına inandıklarını kaydetti.



Mitinge, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, parti yöneticileri ve partililer katıldı.



MHP'den miting



MHP Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda miting düzenlendi



MHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, burada yaptığı açıklamada, iyi bir seçim dönemi geçirdiklerini belirtti.



Aday gösterilmesinin ardından Safranbolulu'larla buluştuklarını vurgulayan Danışman, "Safranbolu'da gitmediğimiz ev, neredeyse tokalaşmadığımız vatandaşımız kalmadı. Herkesle güzel ilişkiler kurduk. Herkes tarafından güzel bir ilgiye karşılandık. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.



CHP'den millet yürüyüşü



Millet İttifakı tarafından Safranbolu'da millet yürüyüşü düzenlendi.



Yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Karabük il Başkanı Abdullah Çakır, Millet İttifakı'nın İYİ Partili Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse ve iki partinin üyeleri katıldı.



Sunal Tülbentçi Öğretmenevinden başlayan ve Misak-ı Milli Meydanı'nda sona eren mitingin ardından konuşan Köse, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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