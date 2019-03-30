Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

52 dakika önce

Çorlu'da AK Parti ve CHP belediye başkan adayları son miting ve araç konvoylarını gerçekleştirdi.

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Çorlu'da AK Parti ve CHP belediye başkan adayları son miting ve araç konvoylarını gerçekleştirdi.

Çorlu'daki Atatürk Meydanı Omurtak Caddesi üzerinde, AK Parti Çorlu Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili kurulan sahneye çıkarak, seçim yasakları öncesi son kez miting yaptı ve halka seslendi.

Aynı yerde araç konvoyu yapan CHP Çorlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıkurt da bir aracın üzerine çıkarak, eşi Emel Sarıkurt ile konvoyu izleyenlere kırmızı karanfil attı.

Polis ekipleri AK Parti'nin mitingi ile CHP'nin araç konvoyu arasında olası duruma karşı güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:42 Kaynak: AA

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