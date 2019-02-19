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Yerel Seçimlere Doğru Avcılar'da Demokrasi Örneği

1 saat önce

Yerel seçimlere doğru Avcılar'da demokrasi örneği AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, CHP'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ettiİSTANBUL - Seçim çalışmalarını yürütmeye devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Yerel seçimlere doğru Avcılar'da demokrasi örneği
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, CHP'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti

İSTANBUL - Seçim çalışmalarını yürütmeye devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, CHP'nin mahalle seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek CHP'liler ile konuştu.
31 Mart Yerel Seçimleri'ne doğru AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. Üniversite Mahallesi'nde bir dizi esnaf ve kurum ziyareti gerçekleştiren Ulusoy, esnaf ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin seçim irtibat bürosuna denk geldi. İrtibat bürosuna girerek CHP'liler ile selamlaşan Ulusoy, burada partililer ile yaptığı konuşmasında Avcılar'ın iyi yerlere gelmesi için çalışılması gerekliliği vurgusunda bulundu. Görüşmede her iki tarafta birbirine başarılar dileyerek demokrasi örneği gösterdi.
Ulusoy, kadim bir kültürden gelindiğini kaydederek, "Kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bir kolonun içerisinde sadece çimento mu var? Kum var, demir var, boya var. Hepsinden önemlisi içerisinde emek var. Avcılar çok güzel bir Rumeli, Anadolu mozaiğine sahip. Çok nadide insanların olduğu bir yer. Çok güzel kıymetli hanımefendilerin, beyefendilerin, istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın yaşadığı bir yer Avcılar. Bizde diyoruz ki Avcılar, bu güzel kıymetli insanlar, kıymetli hizmetlerin yeridir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, ulusoy, Avcılar, Politika
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