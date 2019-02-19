Yerel Seçimlere Katılacak Siyasi Partilerin Aday Listelerini Seçim Kurullarına Bildirme Süresi...
1 saat önce
IHAAW165825-SIY/19-02-2019- Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi.
IHAAW165825-SIY/19-02-2019
- Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi. 19.02.2019 16: 58: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:04 Kaynak: İHA
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