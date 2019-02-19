Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Katılacak Siyasi Partilerin Aday Listelerini Seçim Kurullarına Bildirme Süresi...

Yerel Seçimlere Katılacak Siyasi Partilerin Aday Listelerini Seçim Kurullarına Bildirme Süresi...

1 saat önce

IHAAW165825-SIY/19-02-2019- Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi.

Yerel Seçimlere Katılacak Siyasi Partilerin Aday Listelerini Seçim Kurullarına Bildirme Süresi..., System.String[]
IHAAW165825-SIY/19-02-2019

- Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi. 19.02.2019 16: 58: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:04 Kaynak: İHA

Politika
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