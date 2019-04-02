Yerel Seçimlere Yönelik, İlçe Seçim Kurullarına İtiraz Süresi Saat 15.00 İtibariyle Sona Erdi.
13 dakika önce
Yerel seçimlere yönelik, ilçe seçim kurullarına itiraz süresi saat 15.00 itibariyle sona erdi.
Yerel seçimlere yönelik, ilçe seçim kurullarına itiraz süresi saat 15.00 itibariyle sona erdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:05 Kaynak: İHA
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