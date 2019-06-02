Yerel seçimleri iptal edilen 3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandık başında
23 dakika önce
YSK'nın 31 Mart yerel seçimlerini iptal ettiği Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin ilçeleri bugün sandığa gidiyor. Üç ilçenin yanı sıra Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe’de de seçmenler oy kullanıyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:23
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
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