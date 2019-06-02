Son Dakika Haberleri: Yerel seçimleri iptal edilen 3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandık başında
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Yerel seçimleri iptal edilen 3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandık başında

23 dakika önce

YSK'nın 31 Mart yerel seçimlerini iptal ettiği Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin ilçeleri bugün sandığa gidiyor. Üç ilçenin yanı sıra Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe’de de seçmenler oy kullanıyor

Yerel seçimleri iptal edilen 3 ilçe ve 1 beldede seçmen sandık başında, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerini iptal ettiği üç ilçe ve bir beldede seçmen bugün sandığa gidiyor. Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin olmak üzere üç ilçede ve Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde seçmenler oy kullanıyor.

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce ilk tekrar seçim bu üç ilçe ve beldede yapılıyor.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:23 
Yüksek Seçim Kurulu, Dünya
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