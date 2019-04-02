Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlerin Ardından

Yerel Seçimlerin Ardından

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde kesin olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanan Cumhur İttifakı'nca desteklenen MHP'li adaylar, vatandaşlara teşekkür etti.

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Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde kesin olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanan Cumhur İttifakı'nca desteklenen MHP'li adaylar, vatandaşlara teşekkür etti.

Erdemli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre üçüncü kez kazanan Mükerrem Tollu, belediyeye gelişinde vatandaşlar tarafından karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Tollu, Erdemli genelinden 32 bin 121 oy alarak yüzde 41.6 ile seçimden galip ayrıldıklarını söyledi.

Vatandaşların kendilerine üçüncü kez yetki verdiğini belirten Tollu, "Bundan sonra merkezi hükumetin de desteğini alarak daha güzel hizmetler edeceğiz. Seçim süreci boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Erdemli halkına, seçim günü de en büyük desteği vererek seçimi kazanmamızı sağlayan gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Silifke

Silifke ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanan Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP'nin adayı Mücahit Aktan da vatandaşlara teşekkür etti.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Aktan, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay ve partililerle birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin'i, ziyaret etti.

Aktan, burada halka hitaben yaptığı konuşmada, seçimi kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Hükumetin de desteğiyle 5 yıl boyunca Silifke'ye hizmet etmek için çalışacaklarını anlatan Aktan, "Cumhur İttifakı olarak bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:32 Kaynak: AA

MHP, Silifke, Erdemli, Güncel
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