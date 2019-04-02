Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlerin Ardından

Yerel Seçimlerin Ardından

2 saat önce

Tarsus Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP adayı Haluk Bozdoğan, "Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağırdır.

Yerel Seçimlerin Ardından, System.String[]
Tarsus Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP adayı Haluk Bozdoğan, "Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağırdır. Bütün bu yükü halkımızla oluşturacağımız Tarsus ittifakıyla taşıyacağız." dedi.

Bozdoğan, CHP Tarsus İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldiği partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sonrasında yaptığı konuşmada, seçmenlere teşekkür eden Bozdoğan, "Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağırdır. Bütün bu yükü halkımızla oluşturacağımız Tarsus ittifakıyla taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Bozdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarsus halkının kıymetli iradesi bizlere büyük bir sorumluluk teslim etti. Bu sorumluluk, özel ve kutsal bir sorumluluktur. Bizlere inanarak tercih yapan, değişim arzusuyla sandıklara sarılan, kentimizin ve halkımızın haklarını yaşamının temeline koyan tüm hemşehrilerimize teşekkürü büyük bir borç bilirim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA

Haluk Bozdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte Yanıtı Gözaltına Alınan CHP Siverek Adayı Fatih Bucak Serbest Bırakıldı İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:52:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlerin Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]