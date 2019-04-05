Yerel Seçimlerin Ardından

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar, kesin olmayan sonuçlara göre Safranbolu Belediye Başkanı seçilen Elif Köse ve tüm meclis üyelerini tebrik etti.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar, kesin olmayan sonuçlara göre Safranbolu Belediye Başkanı seçilen Elif Köse ve tüm meclis üyelerini tebrik etti.



Acar, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının Safranbolu'ya hayırlı olmasını diledi.



Demokrasinin temel taşlarından biri olan yerel seçimlerin Safranbolu'da huzur ve sükunet içinde geride bırakıldığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:



"Bu demokratik seçim sonucunda Safranbolu'muzda seçimi kazanan Elif Köse'yi, tüm Safranbolu Belediye Meclis üyelerimizi, Safranbolu İl Genel Meclis üyelerimizi tebrik eder üstlenmiş oldukları görevlerinde başarılar dileriz. Karabük ili ve diğer ilçelerinde seçimi kazanan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarımızı da tebrik ederiz. İş dünyası olarak istikrardan ve büyüyen Türkiye'den yana olduğumuzu belirtir, 31 Mart seçimlerinin Safranbolu'muzda ve ülkemizde güçlü devamlı büyüyen bir ekonomiye vesile olmasını temenni ederek, seçim sonuçlarının ülkemize ve Safranbolu'muza hayırlı olmasını dileriz."

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