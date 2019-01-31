Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlerine Doğru

Yerel Seçimlerine Doğru

1 saat önce

AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı, "Hedefimiz günü değil, Babaeski'nin geleceğini kurtarmak" dedi.

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AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı, "Hedefimiz günü değil, Babaeski'nin geleceğini kurtarmak" dedi.

Yağcı, parti binasında gerçekleştirilen haftalık olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlere çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

AK Parti'nin Babaeski'de yeni yüzü ve vizyonuyla çok güzel işler yapacaklarını dile getiren Yağcı, " 1 Nisan'dan itibaren yeni bir Babaeski'nin inşası için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.


Seçim süreci boyunca Babaeskimiz de hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi anlatacağız. Hedefimiz günü değil, Babaeski'nin geleceğini kurtarmak. Türkiye'de yaşayan her bireyin, ben de Babaeski'yi görmek istiyorum diyeceği bir ilçe inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya devam edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: AA

1 Nisan, Fatih, Babaeski, Güncel
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