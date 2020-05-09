Yerel televizyon kanalından esnaf için moral yayını - Son Dakika

Mersin'in yerel televizyon kanallarından Sun TV, korona virüs salgını sürecinde zor günler yaşayan esnafa moral vermek adına, 'Esnafa saygı ve moral yayınları' adı altında program yaptı.



Yayın hayatında 27'nci yılını geride bırakan Sun RTV, bir ilke daha imza atarak, pandemi sürecinde zor zamanlardan geçen esnaf için sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. 'Esnafa saygı ve moral yayınları' adıyla yaşama geçirilen projede, Mersin'in 13 ilçesinde örgütlü bulunan esnaflara, temsilcileri aracılığıyla ulaşılarak uzaktan görüntülü röportajlar yapıldı. Röportajlar, Sun Radyo ve Radyo Kas ile birlikte kurumun tüm sosyal medya hesaplarından da ortak yayınlandı. 'Esnafa saygı' yayınları çerçevesinde şehrin değişik ilçelerinde yaşayan vatandaşlara da söz verilirken, sokak röportajlarıyla yayınlar geniş kitlelere ulaştırılarak dayanışma duygusu oluşturuldu.



Sun RTV stüdyolarında canlı yayına katılan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, birliklerinin bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile devlet kurumlarından, yerel yönetimlerden, valilik ve kaymakamlıklar öncülüğünde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grupları' aracılığı ile zor durumdaki esnafa yapılan yardım ve desteklerden söz etti.



"Yayınlarımız 19 Mayıs'a kadar devam edecek"



'Esnafa saygı ve moral' yayınlarının esnaf kesimleri arasında ilgi çektiğini ve geleceğe dönük umutlar konusunda bir dayanışma ruhu yaydığını söyleyen Sun TV Genel Yayın Yönetmeni Deniz Tuncay Akkapılı, "Biz bu sorumluluk gereği, söz konusu yayınlarımızı 19 Mayıs'a kadar devam ettireceğiz. Bu süreçte yüzlerce esnafımızı, vatandaşımızı 'Esnafa saygı ve moral' yayınlarına dahil ederek bu sorumluluğu ve dayanışma duygusunu tüm memlekete bulaştırmak istiyoruz" dedi. - MERSİN