Son Dakika Haberleri: Yerel televizyonların sorunları Hatay'da görüşüldü
Son Dakika Güncel Haber

Yerel televizyonların sorunları Hatay'da görüşüldü

1 saat önce

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yayın yapan yerel televizyon temsilcileri Hatay'da bir araya gelerek sorunlarını konuştu.

Yerel televizyonların sorunları Hatay'da görüşüldü, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yayın yapan yerel televizyon temsilcileri Hatay'da bir araya gelerek sorunlarını konuştu.

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Genel Başkanı Şakir Gürel, Kırıkhan ilçesinde bir çay bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, karasal yayıncılığın kalmadığına dikkati çekti.

Yerel medya ve televizyonların yol olmaya başladığını ifade eden Gürel, "Burada yerel medyanın sorunlarını ve çözüm yollarını tartıştık. Karasal yayıncılık artık kalmadı. Yerel televiyonlar için ortak bir havuz oluşturacağız. Tüm karasal yayın yapan kanalları tek uydu kanalında birleştirme çalışması yapacağız. Dileyen buraya katılabilecek. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Vardılar Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Vardı da programa katılanlara teşekkür ederek alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM açılıyor, ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi'
Çevre ve şehircilik bakanlığı'ndan mühürlü binalara inceleme seferberliği Bakanlık harekete geçti! 34 ilden uzmanlar deprem tespiti için İstanbul'da Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 16:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel televizyonların sorunları Hatay'da görüşüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]