Yerel tohumlar toprakla buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Yerel tohumlar toprakla buluşuyor - Son Dakika

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor

27 dakika önce

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor Türkiye'nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinde saksılara dikilen tohumlar fide olarak toprakla buluşmaya başladı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel tohum, ulusal güç' sloganı ile 2016 yılında faaliyete geçirdiği...

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Türkiye'nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinde saksılara dikilen tohumlar fide olarak toprakla buluşmaya başladı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel tohum, ulusal güç' sloganı ile 2016 yılında faaliyete geçirdiği 'Yerel Tohum Merkezi' Türkiye'nin 81 iline ücretsiz tohum göndermişti. Tohumculuk kanunu kapsamında sınırlı sayıda ücretsiz 80 değişik türde 13 bin 815 paket yerel tohum dağıtımı yapıldı.

Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezi konumundaki Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, bu yıl 57 değişik türde 16 bin 800 adet yerel tohumu Şubat ayı sonunda ve Mart ayı başında fideliklere dikti. İki aylık süreçte gelişen tohumlar fide olarak şimdi de toprak ile buluşmaya başladı.

Dikilen 16 bin 800 adet yerel tohum içinde değişik türde domates, patlıcan, biber, fasulye, bamya, börülce, kavun, karpuz, bamya ve salatalık gibi ürünlerden oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tohumlardan üretilen fideleri kendisine ait arazilere dikerken, burada elde edilecek ürünleri de halka ücretsiz olarak dağıtacak. Daha önce halka ücretsiz tohum dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, gereği kadar tohumluğu ayırdıktan sonra bu yıl fidanlardan elde edilecek domates, biber, patlıcan, fasulye, kavun ve karpuz gibi ürünleri halka ücretsiz olarak dağıtımı yapacak.

81 ile 3 milyon lira değerinde tohum gönderildi

Türkiye'nin 81 iline ücretsiz yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece geçen dönem 81 ile 3 milyon 530 bin adet ücretsiz yerel tohum gönderdi. Ücretsiz gönderilen yerel tohumların parasal değeri ise 3 milyon lira. Geçen dönem büyük rağbet gören yerel tohumların önümüzdeki dönemde de taleplerin artarak devam etmesi bekleniyor. Tohum üretiminin her yıl artarak devam edeceği Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinde vatandaşların ellerindeki yerel tohumları merkeze teslim etmeleri istendi.

Aromatik ürenler de yetiştiriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Denizli Karayolu üzerindeki Yerel Tohum Merkezi aynı zamanda tıbbi aromatik ürünler merkezi. Muğla Büyükşehir kendi arazilerinde tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyor. Sadece yetiştirmek değil, bunun zincirini de oluşturuyor. Bakımından hasadına, hasattan sonra Merkezdeki tesiste yağı çıkarılıyor. Şişelenen ürünler MELSA kanalıyla veya talep eden firmalar ile temas kurarak pazarlamasını yapılıyor.

"Ulusal güç olacaksak, kendi yiyeceğimizi üretmemiz lazım"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Yerel tohum ulusal güç sloganı ile çıktık yola. 2016 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında tohum merkezimizi, tohum bankamızı kurduk. Çok büyük bir ilgi ile bize tohum gönderdiler. Bu tohumları üreterek 81 ile Muğla dahil olmak üzere tohumlarımızı talep eden üreticilerimize gönderiyoruz. Ayrıca Muğla merkezde kendimiz ve gönüllü çiftçiler tohumları üreterek hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, geri kalan tohumları onlardan alıyoruz ve onu Türkiye'deki tüm illere gönderiyoruz. Çok sevindirici olan konu daha önceden küçük küçük tohum takas şenlikleri ile başlayan konular artık şu anda çok daha büyük bir bilincin oluşmasına ve yerel tohumun ne kadar stratejik konu olduğu, ülkenin geleceği açısından çok ama çok önemli olduğu, hibrit tohumların kesinlikle kullanılmaması gerektiği, eğer araştırma yapılacak ise kendi tohumlarımız üzerinde araştırma yapılması gerçeği ortaya çıktı. Biz şu anda ücretsiz fakat parasal değeri 3 milyon TL'ye yakın tohum talep eden vatandaşlarımıza dağıttık. Bu çok önemli. 2020'nin dağıtacağımız tohumları şu an bitti. Yeni bildirimler de çok iyi. Yerele ve yerel ırklarımıza Anadolu'nun bağrından çıkmış ve yüzyıllardır buraya adapte olan ırklarımıza dönmemiz lazım. Ulusal bir güç olmamız gerekiyorsa, kendi yiyeceğimizi üretecek bir kapasiteye kavuşmamız lazım. Çok kısa sürede çok daha yaygın hale gelecek ve bizim bankada muhafaza ettiğimiz tohumlarımız geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınacak" dedi.

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 07:58 Kaynak: İHA


Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu         
19:42
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı         
19:30
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor         
19:14
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 20:25:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerel tohumlar toprakla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]