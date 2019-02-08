Son Dakika Haberleri: Yerel Tohumlarla Üretiklerini "Sanal Pazarda" Satıyor

Yerel Tohumlarla Üretiklerini "Sanal Pazarda" Satıyor

35 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki girişimci Mustafa Kula, yerel tohumlarla ürettiği ürünleri, kurduğu "sanal pazar" ile müşterilerine gönderiyor.

Yerel Tohumlarla Üretiklerini
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki girişimci Mustafa Kula, yerel tohumlarla ürettiği ürünleri, kurduğu "sanal pazar" ile müşterilerine gönderiyor.

Demirci ilçesinde 15 yıldır taze meyve ve sebze satan Mustafa Kula, 2 yıl önce çevresinden gelen talep üzerine organik sebze ve meyve üretmeye başladı. Kendi arazisinde yerel tohumlarla organik domates, biber, patlıcan, kestane, fasulye, badem ve hünnap gibi ürünleri yetiştiren Kula, internet sitesinden aldığı siparişleri, Türkiye'de birçok ili ve ilçesindeki müşterilerine satmaya başladı.

Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık mesleğine yeni bir soluk getirmeyi ve işini organik ürünler yetiştirip bunları internetten pazarlayarak geliştirmek istediğini söyledi.

Kula, Demirci'nin pek çok yönden "organik bir ilçe" olduğunu dile getirerek, "Demirci'nin havası temiz ve toprağı henüz kirlenmemiş bir ilçe. Bende bu topraklarda yetişen organik ürünleri pazarlamayı ve sanal pazar kurmayı düşündüm. Bende ata tohumlarımızı, yani yerel tohumlarımızı toplayarak işe başladım." dedi.

Satışlarda önemli başarı sağladığını kaydeden Kula, "Bu ürünleri görenler, yaptığımız üretimin yerel tohumla olduğunu öğrenince sipariş vermeye başladı. Özellikle son bir yılda müşteri sayım hızla arttı." diye konuştu.

Kula, organik yaş meyve sebze üretiminin yanı sıra bazı ürünlerin kurutulmuşunu, sirkesini ve reçelini de yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Haftada yaklaşık 60 müşterime gönderim yapıyorum. Başta Ankara olmak üzere Kars'a, Hakkari'ye kadar ürün gönderiyorum. Müşterilerimden yerel tohumla ürettiğim ürünlerden hiç bir şikayet almadım. Hedefim yerel tohumun daha çok kullanılmasını sağlamak ve üretimi büyütmek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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