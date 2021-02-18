Yerel, ulusal ve uluslararası medya Dijital Dünya Çalıştayı'nda buluşacak - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından İletişim Başkanlığının desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Dijital Dünya Çalıştayı'nda yerel, ulusal ve uluslararası medya bir araya gelecek.

5-6 Mart tarihlerinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Dijital Dünya Çalıştayı'nda yeni iletişim teknolojileri ele alınacak. Birbirinden önemli uzman isimlerin katılacağı çalıştayın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Artık yeni bir iletişim dünyası ile karşı karşıyayız. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni bir medya düzeni ortaya çıktı. TV izleme alışkanlıkları, gazete okuma alışkanlıkları değişti. Artık sanal ve dijital bir dünya var. Yeni bir reklam anlayışı ortaya çıktı. Kişisel verileri korumak önemli hale geldi. Geleneksel medyanın bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yerel medyanın yeni dijital ortama nasıl ayak uyduracağı gibi önemli konuları ela alacağız" diye konuştu.

Son yıllarda yeni medya kuruluşlarının öne çıkığını belirten Burhan, "Geleneksel medya ekonomik güç kaybetmeye başladı. En çok da yerel medya bu durumdan etkilendi. Yerel medyanın da kendisini güncellemesi gerekir. O nedenle İletişim Başkanlığı yerel medyaya yeni bir ufuk katmak ve güçlendirmek amacıyla bu projeye destek vermiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA