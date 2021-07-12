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Yerel üreticiye destek, sürdürülebilir büyümeye katkı - Son Dakika

Yerel üreticiye destek, sürdürülebilir büyümeye katkı

12.07.2021 16:35
Yerel üreticiye destek, sürdürülebilir büyümeye katkı, System.String[]

Hepsiburada, TOBB ve 365 oda ve borsanın iş birliği ve destekleriyle başlattığı 'HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı' ile hem yerel üreticileri desteklediğini hem de bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri Türkiye'nin dört bir...

Hepsiburada, TOBB ve 365 oda ve borsanın iş birliği ve destekleriyle başlattığı 'HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı' ile hem yerel üreticileri desteklediğini hem de bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri Türkiye'nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırdığını duyurdu.

Hedef, ilk etapta Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek ve bu yolla yerel, sürdürülebilir kalkınma hamlesine katkıda bulunmak.

Bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya ivme katacak HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'nın lansmanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan'ın katılımıyla düzenlenen çevrimiçi basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TEK TIKLA MİLYONLARLA BULUŞTURULACAK"

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin köklü kültürünü yansıtan ezine peynirinden, Kayseri pastırmasına, Ayvalık zeytinyağından, el dokuması Keşan yün halısına kadar kalitesi ve eşsizliği garanti altına alınmış yüzlerce yöresel ürüne ve Oda/Borsalar başta olmak üzere tescili alınmış coğrafi işaretli ürünlerin Hepsiburada altyapısıyla sergilenerek, milyonlarca müşteriye tek tıkla buluşmasını sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Yerel üreticilerin program kapsamında desteklendiğinin belirtildiği açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Yöresel Ürünler Programı'na katılan yerel üreticilere lansmana özel 10 bin liraya kadar %1 komisyon oranı uygulanacak. Ayrıca program kapsamında ayrı bir sayfada listelenecek yerel üreticiler ve satıcılar, ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşacak. E-ticarete aşina olmayan satıcılar için özel eğitim programları uygulanacak, çağrı merkezi desteği ile kayıt aşaması ve katalog ürün listeleme süreçleri kolaylaşacak. Reklam, kargo, fotoğraflama başta olmak üzere birçok avantajdan yararlanabilecek."

Hepsiburada ayrıca, TOBB'a bağlı 365 Oda ve Borsanın iş birliğinde içerik yönetimi, ürün girişi ve sipariş süreç yönetimi, 360 derece mağaza paneli, kampanya ve indirimlerin planlanması, satışları arttıracak öneriler gibi konularda ücretsiz eğitim desteği de sunacak.

YEREL ÜRETİCİYE ÖZEL DESTEKLER

Hepsiburada, HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'na katılan yerel üreticilere lansmana özel 1 ay geçerli 10 bin liraya kadar %1 komisyon oranı uyguluyor. 100 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi desteği sunarken, kurumsal fiyatlar üzerinden indirimli kargo imkanı da tanıyor. Programın sağladığı ana sayfada daimi görünürlük, dijital reklam ve banner desteği sayesinde yerel üreticiler ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşabiliyor. Bu yolla geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ve sanatların e-ticaret yoluyla tanıtımlarını yaparak bilinirliğin arttırılmasına destek olmayı amaçlıyor.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ VE TÜKETİMİNİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Coğrafi işaretlerin standartlarına uygun olarak hem üretiminin hem de tüketiminin artırılması açısından çok önemli olduğuna değinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Anadolu, 12 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bünyesinde binlerce yöresel ürünü barındırmakta. Biz de Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte, yöresel ve geleneksel değerlerin coğrafi işaretini alarak bu değerlerimizin katma değerini artırıyor, ticari değer kazandırıyoruz. Şu ana kadar koruma altına alınan 783 coğrafi işaretin, başvuru süreci devam eden 734 coğrafi işaretin yüzde 40'ı Oda/Borsalarımız tarafından sahiplenildi. Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin 7 coğrafi işareti tescilli durumda, bunlardan 5'ini yine Oda/Borsalarımız tarafından tescil ettirildi. Ama bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok. Bu kapsamda bugün lansmanını yaptığımız HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'nın üreticilerimizin yeni pazarlar bulmasına ve tüketicilere doğrudan ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Yıl boyunca Oda ve Borsalarımız kanalıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, yerel üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin gerçek değerinde pazarlanmasına katkı sağlayacak, girişimcilerimize yeni fırsatlar sunacağız."

"TÜRKİYE'NİN HEPSİBURADA'SI OLARAK YEREL EKONOMİLERİN GELİŞMESİNE DESTEK OLUYORUZ"

Yapıcı iş modeliyle on binlerce perakendeci işletmeyle el ele vererek e-ticaret ekosistemini büyütmeye devam ettiklerini dile getiren Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise "Kurum kültürümüzde paydaşlarımızla büyümek ve gelişmek var. Bu anlayışla oluşturduğumuz pazar yeri modelimizle hem işletmelerin hem de ülke ekonomisinin gelişimine ivme katacak yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bir yandan da ülkemizin küçük işletmelerin kalkınmasını destekleyen politikaları çerçevesinde aksiyonlar alıyoruz. HepsiTürkiye'den Programı da bunun bir parçası. Yerli üreticilerimizi destekleyerek, onların ve yöresel ürünlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz. Daha önce e-ticaret yapmamış yöresel ürün üreten yerel üreticilerimize platformumuz üzerinden e-ticaret fırsatı sağlayarak güçlü pazarlama ve markalaşma desteğimizle birlikte Türkiye geneline erişim imkanı sunuyoruz. Böylece milli hazinelerimizin, geleneksel, kültürel ve sanatsal değerlerimizin geleceğe taşınmasına da ön ayak oluyoruz" dedi.

"SATMAK DA ALMAK DA BİRKAÇ TIK UZAĞINIZDA"

Yerel ekonominin canlanmasına da fayda sağlanacağının altının çizildiği konuya ilişkin açıklamada, "Seçtiği ürünü, kendi yerinden ve bölgesinden almak isteyenler, HepsiTürkiye'den sayfasındaki tüm ürünlerin sol köşesinde ürünün geldiği il ve ilçesini görebiliyor, alışveriş yaparken ürünün üretildiği coğrafyayı görerek kendisine uygun tercihi yapabiliyor. Böylece yöresel ürünlere kolayca, tek tıkla ulaşabilen tüketiciler, yerel üreticilerden alışveriş yaparak yerel ekonominin canlanmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlanmasına da destek oluyor" denildi.

Yerel üreticilerin sisteme nasıl dahil olacağına dair ise şu bilgiler aktarıldı:

"HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı kapsamında Hepsiburada, geniş ağı, teknoloji gücü ve deneyimli ekibiyle e-ticarete başlamak ve işini büyütmek isteyen yerel üreticilerin ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmasına destek oluyor. Üretildiği yörenin karakteristik özelliklerini taşıyan yöresel ürünlerini HepsiTürkiye'den de satışa sunmak için ilk yapılması gereken Hepsiburada iş ortağı olmak. Hepsiburada iş ortağı olan yerel üreticiler, ardından pazaryerinde mağazasını açıp mağaza yönetim panelinden "Yöresel ürün satışı yapmak istiyorum" başlığı altından talep oluşturarak programa katılabilir. Programa katıldıktan sonra ise hemen HepsiTürkiye'den üzerinden yöresel ürünlerin satışına başlayarak Türkiye'nin dört bir köşesindeki milyonlarca haneye anında ulaşabilir.

Halen Hepsiburada pazaryerinde mağazası olan KOBİ, yerel üretici veya girişimcilerinse, üretildiği yörenin karakteristik özelliklerini taşıyan yöresel ürünlerini satmak için satıcı paneli üzerinden talep oluşturmaları yeterli."

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER DÜNYADA 200 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren, kalitesini tescil eden, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından belirlenen işarettir. Uygulamanın başladığı 1996 yılından bugüne kadarki süreç içerisinde, toplam 783 ürün Coğrafi İşaretli olarak tescillenmiştir. 2021 yılının başından bu yana, 149 coğrafi işaretimizin tescili gerçekleştirilmiştir. 734 başvurunun işlemlerine ise devam edilmektedir.

Coğrafi İşaretli Ürünler Türkiye sınırları dışında da büyük bir potansiyel barındırıyor. Dünya'da yıllık 200 milyar doların üzerinde bir pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin, Avrupa Birliği'nde Avrupa Komisyonu'nun 2019 yılı raporuna göre yıllık yaklaşık 75 milyar dolarlık bir satış hacmi bulunuyor. Bunun yaklaşık 3'te 1'lik kısmını tarım ürünleri ve gıda maddeleri oluşturuyor.


Yerel üreticiye destek, sürdürülebilir büyümeye katkı
Yerel üreticiye destek, sürdürülebilir büyümeye katkı

Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada, E ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerel üreticiye destek, sürdürülebilir büyümeye katkı - Son Dakika Ekonomi


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