Yerel üreticiye yerinde eğitim - Son Dakika

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri ilk olarak Çiçekli ve Yaka Mahallesi'nde üreticilerin sorunlarını dinleyip, çözüm önerilerini aktardı.

Bağ, bahçe ve tarlalarda incelemelerde bulunanZiraat Müdendisleri; Anıl Ayvaz ve Sedat Alperoğlu tohum ekimi, fide ve fidan dikiminden hasada kadar geçen sürede budama, toprak işleme, aşılama, sulama ve ilaçlama gibi konularda teknik bilgiler verdi. Üreticilerden gelen taleplere göre yerinde incelemeler yayıp, hangi yöntemleri kullanmaları gerektiğini anlattı.

Tarımsal desteğe engel yok

Örnek çalışmaya Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de katıldı. Pandemi döneminde yerel üreticiye yönelik yüzyüze eğitimlere ara vermek zorunda kaldıkları ifade eden Taşer, "Tarımsal desteğe engel yok. Çiftçimizin rekoltesini arttırmak, tüketiciyi doğal ve sağlıklı ürünlerle buluşturmak adına çalışmalarımız sürüyor. Çiçekli ve Yaka Mahalleri'ndebaşladığımız çalışma, tarımsal faaliyetleri ile öne çıkan 12 eski köy yerleşimimizin tamamında gerçekleşecek" diye konuştu.

Yerel üretici memnun

Yerel üreticiler de Bornova Belediyesi'nin tarımsal alanda yaptığı çalışmalar ve verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi.