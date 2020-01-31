Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi

Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri

6 saat önce

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2018 sonuna göre yüzde 4,5 artışla 299 milyar dolar oldu.

Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri, System.String[]

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2018 sonuna göre yüzde 4,5 artışla 299 milyar dolar oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri - Eylül 2019" verilerini açıkladı.


2019 Eylül döneminde, Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2018 sonuna göre yüzde 4,5 artışla 299 milyar dolar olurken, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 1,3 artışla 179,8 milyar dolara çıktı.


Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 sonuna göre yüzde 4,6 artışla 338,9 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 12 artışla 247,4 milyar dolara yükseldi.


Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, aynı dönemde yüzde 15,9 artışla 38,3 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 22,6 artarak 28,6 milyar dolar oldu.


Türkiye'deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2018 sonuna göre yüzde 8,6 artışla 25,9 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 12,3 yükselişle 16 milyar dolar seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOSYÖV ve DenizBank, Aydın'da KOBİ'lerle buluştu
Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:18:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]