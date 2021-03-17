Yerel ve yabancı basın için "göç ve uyum" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla sürdürülen "Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Toplumsal Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi" kapsamında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde "Göç ve Uyum Konulu Yerel ve Yabancı Basın Buluşması" gerçekleştirildi.

Çevrim içi düzenlenen toplantı, "Büyüksün Türkiye" başlıklı video gösterim ile başladı.

Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, yaptığı konuşmada, dünyanın son 10 yılda 2. Dünya Savaşından beri en büyük insani hareketliliği yaşadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre dünya genelinde 272 milyon göçmen bulunduğunu, bunların 80 milyonunun zorla yerinden edinmiş kişilerden oluştuğunu belirten Ünlü, 21 milyondan fazla sığınmacının kendi ülkelerindeki zulümden, şiddetten kaçarak başka ülkelerde can güvenliği aradığını dile getirdi.

"Göç, gündemdeki yerini ve önemini korumakta"

Göçün yeni bir olgu olmadığını, aslında insanlık tarihinin ta kendisi olduğunu ifade eden Savaş Ünlü, şöyle devam etti:

"Ancak son 10 yıldır teknolojinin de gelişmesiyle, ekonomik ilişkilerin değişmesiyle birçok farklı kaynaktan, farklı dinamiklerden beslenerek, bugün de önemli bir olgu olarak dünya, ulusal, bölgesel ve uluslararası gündemdeki yerini ve önemini korumakta. Ülkemiz de tabii ki bu konunun tam ortasında bir konumda yer almakta. Bunun birkaç nedeni var. Bulunduğumuz coğrafyada komşu ülkelerdeki iç savaşlar, çatışmalar, istikrarsızlıklar gibi nedenlerle kendi ülkelerinde can ve mal güvenliği tehdit altında olup, koruma ihtiyacına binaen ülkesinden ayrılıyorlar. 3,6 milyon Suriyeli misafirimiz geçici koruma statüsüyle hala ülkemizde yaşıyor. Yine yüksek miktarda Suriyeli, komşu ülkelerden diğer komşu ülkelere geçiyor."

"Düzenli göç hareketliliğinde geçmişte hiç olmadığı kadar önemli bir artış yaşandı"

Ünlü, Türkiye'de yaşayan yabancıların sadece geçici koruma kapsamında Suriye'den gelen sığınmacılardan oluşmadığını söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda ekonomik olarak güçlenmesi, büyümesi, sanayide, ticarette, turizmde gerçekleştirdiği büyük hamleler sonucu bölgede bir cazibe merkezi olarak yükseldiğini belirten Ünlü, bunun neticesinde Türkiye'ye yönelik düzenli göç hareketliliğinde geçmişte hiç olmadığı kadar önemli bir artış yaşandığına işaret etti.

Ünlü, şunları kaydetti:

"Ülkemiz geçmişte göç noktalarında transit bir konumdayken bugün bir taraftan transit konumunu hala korurken, bir taraftan birçok kardeş ülke, kardeş topluluklar için aynı zamanda destinasyon hedef ülke konumuna gelmiştir. Suriye dışındaki ülkelerden farklı nedenlerle belirli sebeplerle barınamayıp, koruma talebiyle gelen yabancıları eklediğimizde, bir taraftan da sosyo-ekonomik nedenlerle, küresel sistemin özellikle yol açtığı birtakım gelir dağılımında ve ülkelerdeki ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle daha iyi bir hayat için ülkesini terk eden düzensiz göçmenleri de kattığımızda, ülkemiz bugün dünyadaki göç alanında uluslararası değerlendirmelere göre en fazla mülteci statüsündeki insanı barındırıyor."

Türk milletinin tarih boyunca mazluma ve mağdura sahip çıktığını, zulmün karşısında olduğunu vurgulayan Ünlü, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla yoğun kitlesel akımların başladığı ilk günden itibaren gerek kampların kurulması, gerek barınma, yemek, içmek gibi en temel insani ihtiyaçların karşılanması, gerekse Suriyeli çocukların eğitimleriyle ilgili konuların başarılı bir şekilde yürütülmeye çalışıldığını ifade etti.

"Haklı gururun yaşamaktayız"

Savaş Ünlü, bugün gelinen noktada gerek Suriye gerek diğer coğrafyalardan koruma amaçlı gelenlerin, gerek Türkiye'deki ikametli yabancıların, gerekse bir şekilde yasa dışı yakalanan düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşlarla eşit şartlarda yararlanabildiğine dikkat çekti.

Misafirlerin çocuklarının Türk çocuklarıyla devletin okullarında ücretsiz temel eğitime erişebildiğini söyleyen Ünlü, "Sosyal hizmetlerin Türk vatandaşlarla birlikte yabancılara da aynı ölçekte, aynı eşitlikte, gerektiği kadar, gerektiği sıklıkla ve olması gereken yerde sorumlu bir göç yönetimini sergileyebiliyor olmanın milletçe, devletçe haklı gururunu yaşamaktayız." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ise, "Türkiye'de Göç Yönetimi", Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu "Türkiye'de Yürütülen Uyum Faaliyetleri", Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük "Uluslararası Koruma Alanında Güncel Durumlar" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından, yerel ve yabancı basın mensuplarının konuyla ilgili soruları yanıtlandı.