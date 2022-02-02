Yerel yetkililere göre, Kış Olimpiyatları öncesinde Pekin'de "salgın kontrol altında" - Son Dakika

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Çin'in başkenti Pekin'de yerel yetkililer, Kovid-19 salgının kontrol altında olduğunu bildirdi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, kentte son 24 saatte yurt içi kaynaklı 3 vaka tespit edildiği belirtildi.

Vakaların tamamı, Delta varyantı taşıyan yerel vakalar nedeniyle kısmi karantina altına alınan yerleşimlerin bulunduğu Fıngtay ilçesinde tespit edildi.

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, "Başkentteki mevcut salgın durumunun kontrol altında olduğunu ve iyiye gittiğini" belirterek "Pekin güvenli." ifadesini kullandı.

4-20 Şubat'ta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kentte, 15 Ocak'tan bu yana 115 yerel kaynaklı vaka görüldüğü bildirilmişti.

24 saatte 63 vaka

Çin ana karasında son 24 saatte 36'sı yurt içi kaynaklı 63 Kovid-19 vakası saptandı.

Yurt dışı kaynaklı 27 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 202 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1802 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde, salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaş zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.