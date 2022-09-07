Video: Çin'de 65 Kişinin Hayatını Kaybettiği Depremde Kurtarma Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Yerel yetkililerinin Salı günü verdiği bilgilere göre Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 65 kişi hayatını kaybetti.

Ganzi Tibet Özerk İlçesinde 37 kişi ölürken, 28 kişi de Ya'an şehrinin Shimian ilçesinde hayatını kaybetti.

Salı günü sabah 07.00 itibarıyla Ganzi'de 12 kişinin kayıp, 56'sı ağır olmak üzere 170 kişinin yaralı olduğu bildirildi. Sabah 05: 50 itibarıyla Shimian ilçesinde toplam 78 yaralı bulunuyordu.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) verdiği bilgilere göre Luding ilçesinde Pazartesi günü yerel saatle 12.52'de (TSİ 07.52) 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sichuan, depremin ardından en yüksek seviyede acil durum müdahalesi başlattı.

Pazartesi günü yerel saatle 18.00 itibarıyla eyalet, deprem bölgesine 6.500'ün üzerinde kurtarma görevlisi, dört helikopter ve iki insansız hava aracı gönderdi.

Eyaletin orman yangınları itfaiye teşkilatından bir kurtarma görevlisi, "Birçok artçı sarsıntı oldu ve bazı yollar kapandı. Moxi'nin kasaba meydanına ulaşmak için enkaza tırmanmamız gerekti" diye konuştu.

Moxi kasabasına doğru yola çıkan Xinhua muhabirleri, bazı evler ve altyapının çeşitli derecelerde hasar görmüş olduğunu gördü; bazı yollar kısmen çökmüştü.

Kasabanın elektrik ve iletişimi kesilmişti ve acil durum jeneratörü, meydana sığınan kasaba sakinlerine elektrik sağlıyordu.

Yerel bir yetkili olan Liu Fang, depremden sonra arkadaşlarıyla birlikte kasaba sakinlerini hemen birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan meydana tahliye ettiklerini söyledi.

Olay yerindeki sağlık görevlileriyse depremden sonra Moxi ve komşu köy ve kasabalardaki sağlık merkezlerinin sağlık personelinin hemen müdahalede bulunduğunu belirtti. Pazartesi günü yerel saatle 20.00 itibarıyla hafif yaralanmış 50'den fazla kişi, meydandaki bir sağlık merkezinde tedavi gördü.

Yerel bir özel polis kurtarma ekibi, 40'lı yaşlarda bir kişinin çöken evin altında mahsur kaldığına yönelik bir çağrı aldı ve bu kişiyi kurtarmak için hızla olay yerine gitti.

Ancak geçidin dar olmasından dolayı ekskavatörler ve diğer kurtarma makineleri olay yerine ulaşamadı. Bunun üzerine ekip elleriyle enkazı kazarak bu kişiyi kurtarmayı başardı; depremzede hastaneye kaldırıldı.

Şu ana kadar özel polis kurtarma ekibi, mahsur kalmış 30'un üzerinde kişiyi kurtardı.

Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetim Bakanlığı, kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olarak 50 milyon yuan (yaklaşık 7,25 milyon ABD doları) ayırdı. Eyalet yönetimi de Ganzi'ye 50 milyon yuan tahsis etti.

Yaklaşık 3.000 çadır ve 10.000 katlanır yatak içeren yardım malzemeleri, depremin merkez üssünün bulunduğu Luding ilçesine gönderildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.