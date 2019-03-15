Son Dakika Haberleri: Yerel Yöneticilere İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Eğitim Verildi

Yerel Yöneticilere İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Eğitim Verildi

1 saat önce

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde, 'Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme' eğitimi Cumhurbaşkanı Danışmanı Tahsin Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yerel Yöneticilere İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Eğitim Verildi, System.String[]
İSTANBUL Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde, 'Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme' eğitimi Cumhurbaşkanı Danışmanı Tahsin Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeni görev alacak yöneticilere ışık tutmak ve görevde olanların karşılaştıkları sorunlara çözüm olmak amacıyla, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk defa 'Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme' eğitimi düzenlendi. İstanbul ve Trakya'daki Yerel Yönetimin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Danışmanı Tahsin Aslan ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kara yer aldı.

Seminerde alanında özel ihtisas sahibi konuşmacılar yerel yönetimler adına ses getirecek önemli hususları paylaştı. Eğitim seminerinin etkinlik konusu olan 'Stratejik Planlama' tüm yönleriyle ele alınırken, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Özeroğlu da yerel yönetimlerin hukuki altyapısının tarihçesini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun çıkarılma gerekçeleri ve yürürlük süreci ele alan bir konuşma yaptı.

Son oturumda yer alan Cumhurbaşkanı Danışmanı Taner Aslan ise Maliye Bakanlığı-Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde Muhasebe Denetmeni olarak görev yaptığı süreçte iç denetçi sıfatıyla yerel yönetimlerde kazandığı yirmi yıllık tecrübesini aktardı. Aslan, 'Kamuda Stratejik Yönetimin Uygulama Hataları ve Çözüm Önerileri' başlıklı konuşmasında uygulamada ortaya çıkan sorunları ve yanlışları anlatarak, çözüm önerilerini sundu.

Programa katılan yerel yönetim temsilcilerinin gündeme getirdiği uygulama aksaklıkları ve çözümsüz kalmış sorunlar konuşmacılar tarafından cevaplandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:12 Kaynak: DHA

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