Yerel yönetim reformu: Eleştiriler ve beklentiler nedir? - Son Dakika
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Yerel yönetim reformu: Eleştiriler ve beklentiler nedir?

6 saat önce

Yerel yönetim reformu Şubat ayı içerisinde Meclis gündemine gelecek. Ancak yetki devri açısından bazı kritik noktalara uzmanlar dikkat çekiyorlar.

Yerel yönetim reformu: Eleştiriler ve beklentiler nedir?, System.String[]

Şubat ayı içerisinde TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenen Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'nın basına yansıyan taslak çerçevesine göre, onaylandığında büyükşehir belediye başkanlıkları ve meclislerinin birçok kritik yetkisi valiliklere verilecek.


61 maddelik taslak çalışmaya göre, belediye başkanlarının izninin olmadığı büyük çaplı kentsel projelerin valilikler eliyle yaptırılabilmesi ve giderlerinin de belediye kaynaklarından karşılanması hedefleniyor. Bir diğer deyişle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin protokolünden çekildiğini açıkladığı Kanal İstanbul gibi şehrin genelini ilgilendiren projelerde karar yetkisi büyükşehir belediyelerinin elinden alınacak.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:40 
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