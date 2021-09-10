"Yerel yönetimler akıllı şehir uygulamalarına bütüncül bakmalı"

Trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji tasarrufuna kadar şehrin tüm ihtiyaçlarının merkezi bir sistem üzerinden yönetilebileceği bir altyapı kurmak yerel yönetimlerin gündeminde yer alıyor. Akıllı şehir uygulamaları olarak hayata geçirilen bu hizmetlerle şehirler, vatandaşlar için daha yaşanabilir hale geliyor.

Akıllı şehirler, temelde birçok teknolojinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bunların başında, cihazların internete ve birbirlerine bağlanmasını ve haberleşmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT) geliyor. IoT'de yeni nesil bağlantı teknolojilerinin yanı sıra, ölçümler yapabilen ve veri toplayan sensörler, kameralar ve benzeri çevre birimleri gibi ekipmanlar kullanılıyor. Nesnelerin interneti bugün trafikten sağlığa, bina yönetiminden ulaşıma, hatta çevre korumaya kadar birçok alanda kullanabiliyor. Tüm bunların üzerinde siber güvenlik ve merkezi yönetim sistemleri çalışıyor. Teknoloji şirketi İnnova'nın Genel Müdür Yardımcısı Salih Çil, yerel yönetimlerin teknolojiye daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı. Çil, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknolojinin hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte şehir hayatının daha konforlu olacağına işaret eden Salih Çil, yerel yönetimlerin bu alanda daha fazla yatırımda bulunmasının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda Marmara Urban Forum'da(MARUF) akıllı şehirlerin gündem olması gerektiğini aktaran Salih Çil, "Akıllı şehirler alanındaki gelişmelerin ve yeni nesil teknolojilerin etkinlikte geniş yer bulmasını istiyoruz. Bu konudaki trendlerin başında mobilite ve buna bağlı olarak elektrikli taşıt sayısının artması geliyor. Bu, elbette çevre ve iklim teknolojileriyle paralel ilerlemesi gereken bir alan. Yaşadığımız pandemi sonrasında hem çalışma hem sosyal amaçlı kullanabilecek paylaşımlı alanların, değişen çalışma biçimleri ve sağlık endişeleri ışığında yeniden tasarımı gündeme geliyor. Bunlara ek olarak, bugüne kadar dijitalleşme kapsamında düşünülmeyen temel hizmetlerin ve servislerin de dijitalleşmesi, geleceğimiz için önem taşıyor. Tüm bu trendleri veri toplama, depolama, işleme ve yönetme alanlarındaki yenilikleri göz önünde bulundurarak ele almak gerekiyor. Ayrıca kamu ve özel sektörün COVID-19 sonrası dönemde yaratabileceği yeni işbirliği modellerinin de etkinlikte yer bulmasında fayda görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerel yönetimler akıllı şehir uygulamalarına bütüncül bakmalı"

Akıllı şehir çözümlerine yerel yönetimlerin bütüncül bakması gerektiğinin altını çizen Çil, "Sadece doğrudan hizmet sunan çözümlerin değil, daha geniş kapsamlı bir planlamanın en baştan yapılması gerekiyor. Bugüne kadarki deneyimlerimize bakarak; yerel yönetimlerin, projeleri daha bütüncül olarak ele almasının akıllı şehir çalışmalarının başarısını artırdığını ve şehrin enerji, çevre, ulaşım, güvenlik gibi birçok alanda daha verimli işlemesini sağladığını gördük. Dolayısıyla yerel yönetimlerin bütüncül bir planlama yapmalarını ve teknoloji başta olmak üzere, tüm alanlardaki paydaşlarıyla her aşamada bir arada hareket etmelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL