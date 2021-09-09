Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Çankırı'dan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı'yı ağırladı. Ziyarete AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör katıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek, Denizli'de bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Spor yatırımları başarıyı da getiriyor

Başkan Zolan ise, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri kadın ve gençlik projelerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023. 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri spor tesislerinde yetişen gençlerin, ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılar kazandığını kaydeden Başkan Zolan, son olarak karate takımı sporcularının şehre Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği getirdiğini anlattı. Konuşmaların ardından Başkan Zolan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Çankırı'ya günün anısına hediye takdim etti. - DENİZLİ