YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET - Son Dakika
Üye Girişi

YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET

12.08.2021 21:31
YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, şehirleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde değerlendiriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, şehirleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde değerlendiriyor. Bu kapsamda Trabzon'a gelen Başkan Özhaseki'ye temasları sırasında AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Ayşe Sula Köseoğlu, Mücahit Yanılmaz, Abdurrahman Öz, Ali İnci ve Yusuf Ziya Yılmaz, Bölge Koordinatörü Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri eşlik etti.

BAŞKAN ZORLUOĞLU BRİFİNG VERDİ

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, şehirde yapılan yatırımlarla ilgili bilgi almak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında devam eden, tamamlanan ve yapılması düşünülen projelerle ilgili Başkan Özhaseki'ye brifing verdi.

PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Zorluoğlu; Trabzon Su Temini Projesi, yeni otogar, Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi, Meydan 3'üncü etap ve otopark, Moloz Kentsel Tasarım Projesi, Bilim Merkezi ve Planetaryum, Kadın Yaşam Merkezi, Kadınlar Hali, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, Gülcemal Projesi, Ortahisar Dolmuş Dönüşümü ve Ulaşım Master Planı başta olmak üzere devam eden tüm projelerle ilgili Başkan Özhaseki'yi bilgilendirdi. Başkan Zorluoğlu ayrıca Boztepe Mesire Alanı, Sümela Manastırı Teleferik, Uzungöl 2'nci etap, Akçaabat Sahil Düzenlemesi, küçük sanayi sitelerinin taşınması, Kültür Merkezi, Su Sporları Merkezi, Çukurçayır Park gibi yapımına başlanacak projelerle ilgili de bilgilendirmede bulundu. Öte yandan yapımı tamamlanan Katı Atık Entegre Tesisi, tam otomatik katlı otopark, Yalıncak Plajı, Cephe Sağlıklaştırma Projesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Fatih Parkı, Uzun Sokak taban düzenlemesi, ulaşım hizmet binası, buz pateni ve kaykay pisti, Orta Mahalle Konuevi projeleri değerlendirildi.

EN BAŞARILISI MURAT BAŞKAN OLURDU

Brifing sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla belediyelerimizi ziyaret ederek yapılacak projeler konusunda istişarelerde bulunduk. Belediye başkanları genelde halkın içinden çıkar. Şehircilik konusunda adım atmamış da olabilir. Belediye Başkanlığının bir okulu yok. Ancak böyle bir okul olsaydı, bu okulun en başarılısı Murat Başkan olurdu" ifadelerini kullandı.

MEYDAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyetle Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile İskenderpaşa otopark alanında incelemelerde bulundu.

TARİH : 12. 08. 2021

Kaynak: Habermetre
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Malatya'da 31 AK belediyemizi kardeş ilan ettik' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Malatya'da 31 AK belediyemizi kardeş ilan ettik' Trabzon'un eski mahalleleri tek tek dönüşecek Trabzon'un eski mahalleleri tek tek dönüşecek Trabzon'un eski mahalleleri tek tek dönüşecek Trabzon'un eski mahalleleri tek tek dönüşecek

Murat Zorluoğlu, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Trabzon, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Suudi Arabistan'da zafer Sergio Perez'in
23:04 İflasın eşiğindeki Credit Suisse satıldı! Yeni sahibi UBS oldu
22:55 Fenerbahçe'den bombardıman: Hakkımızı helal etmiyoruz, emellerinizde boğulun
22:40 Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık, sosyal medyada birbirine girdi! Art arda paylaşımlar
22:14 Kılıçdaroğlu, dört ayaklı stratejiyi açıkladı: Güçlü demokrasi, üretim, güçlü sosyal devlet, sürdürülebilirlik
22:27 Fenerbahçe kazansa da yetmiyor! Jorge Jesus'un yaptıkları taraftara saç baş yoldurdu
22:07 TGRT'den ayrılan spiker Ekrem Açıkel'in yeni adresi Halk Tv oldu
21:55 Jorge Jesus derbiyi göremeyecek! Yaşadığı stres çok net anlaşıldı
21:22 HDP Bingöl Milletvekili Aydemir'in içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
21:36 Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü! Yeni kral Enner Valencia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2023 23:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement