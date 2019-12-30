Yerel Yönetimler Derneğinde atama - Son Dakika
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Yerel Yönetimler Derneğinde atama

6 saat önce

Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına İsmail Gökçe atandı.

Yerel Yönetimler Derneğinde atama, System.String[]

Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına İsmail Gökçe atandı.


Geçtiğimiz Eylül ayında yeniden Kaş Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen İsmail Gökçe, merkezi Ankara'da bulunan Yerel Yönetimler Derneği Antalya İl Başkanlığına atandı.


Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik de yapan Gökçe yaptığı açıklamada, atama dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, teşkilat başkanı Recai Canoruç ve dernek yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi.


Yerel yönetimlerle ortak proje çalışmaları yapacaklarını belirten Gökçe, "Bu dernek ile Antalya'ya yerel yönetimler alanında yeni ufuklar açmayı, çağın gerektirdiği standart ve seviyedeki projelerle etkin ve verimli üretimi hedefliyoruz." dedi. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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