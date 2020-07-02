Yerel Yönetimler Diyarbakır İl Başkanlığı açıldı - Son Dakika

Yerel Yönetimler Diyarbakır İl Başkanlığı açıldı.

Başkan Hamza Serçek yaptığı açıklamada, kentte yaşayanların sorunlarını gönül rahatlığıyla dile getirecekleri yönetim anlayışıyla göreve başladıklarını söyledi.

Belediye ve vatandaşlar arasında köprü kurmak istediklerini aktaran Serçek, "Bu şehirde bundan sonra evimizin, sokağımızın, mahallemizin, köyümüzün ve mezramızın bir sorunu olduğunda geleceğiniz bir derneğiniz var. Belediye, özel idare, muhtar ve vatandaşlarla sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız." dedi.

Serçek, "Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda kamu ve yerel yönetimler bazlı toplumsal sorunların tespiti ve çözümünde güvenilir, bilimsel ve kültürel alanlarda referans alınan, sosyal politikalarla ilgili kurumlarla işbirliği geliştirmek ve yeni hizmet modelleri geliştirmektir." ifadelerini kullandı.