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Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı - Son Dakika

Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı

09.09.2021 18:24
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı, System.String[]

İzmir'in ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu "Covid-19 Sonrası Kültür, Bakım, Çevre ve Sağlık" başlığı ile gerçekleştirildi.

İzmir'in ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu "Covid-19 Sonrası Kültür, Bakım, Çevre ve Sağlık" başlığı ile gerçekleştirildi.

Kültürpark fuar hollerinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen açılış oturumunda UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri ve 65 ülkeden temsilciler yer aldı.

UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, kültürün insanlık için büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Kültür geleceğimizi kuruyor, bu nedenle kültürü tüm politikalarımıza entegre ediyor ve çözümlerimizi ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Saiz, kültürün yerel ve küresel zorluklara karşı kurtarıcı, geçmiş ve gelecek arasında köprü olmasını istediklerini anlattı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton, yerel toplumlar ve yerel hükümetlerin tüm karar süreçlerine katılması gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bölgesel düzeyde anlamlı hale getirdiğini aktaran Vinton, "Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kullanıyoruz ve hiç kimseyi arkamızda bırakmıyoruz. Kültür her şeyde var olmalıdır. Hayatı yaşanabilir kılan şeyler para kazanmak, gıda alabilmek ama bir toplumda yer alabilmek de ancak kültürle mümkün." dedi.

Belediye başkanlarının konuşmaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentte tarihi açıdan önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık tarihe, kültürel birikime sahip olduğuna dikkati çeken Soyer, "Anadolu, Batı medeniyetinin temeli İzmir'den beslenmiştir. İzmir Akdeniz'i beslemiştir. Kültür akışı bu mavi kıtada gelişmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını, gelişimin de yerelden başladığını dile getirdi.

İmamoğlu, İstanbul'un daha adil, yeşil ve yaratıcı olması için çalıştıklarını belirterek, "Bu çalışmalarımızı yaparken İstanbul'un en fazla beslendiğimiz karakteri tarihsel birikimi ve kültürel çeşitliliğidir." dedi.

Kültürün iyileştirici ve birleştirici gücünü ön planda tuttuklarını kaydeden İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde projelerle hem müzisyenlere destek sağladıklarını hem de on binlerce insanı sanatla buluşturduklarını ifade etti.

İmamoğlu, kent yoksulluğu derinleşirken sosyal ve kültürel etkinliklerin erişilebilir hale gelmesinin büyük önem taşıdığını anlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, kültürün demokrasinin gelişimi için önemli bir koşul olduğunu söyleyerek, hem yaşamak hem de kalkınmak için kültürden mahrum bir yönetim biçimi düşünülemeyeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından açılış oturumuna katılanlar toplu fotoğraf çektirdi.

Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı

İstanbul, Türkiye, Konya, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin açılış oturumu tamamlandı - Son Dakika
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