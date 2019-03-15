“Yerel yönetimler markalaşmaya destek vermeli”
1 saat önce
Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Yerel yönetimler kent sanayisine yön verebilecek duruma gelmeli. Marka ürünler konusunda destek vermeli" dedi.
Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Yerel yönetimler kent sanayisine yön verebilecek duruma gelmeli. Marka ürünler konusunda destek vermeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:35
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