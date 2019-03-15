Son Dakika Haberleri: “Yerel yönetimler markalaşmaya destek vermeli”

“Yerel yönetimler markalaşmaya destek vermeli”

1 saat önce

Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Yerel yönetimler kent sanayisine yön verebilecek duruma gelmeli. Marka ürünler konusunda destek vermeli" dedi.

“Yerel yönetimler markalaşmaya destek vermeli”, System.String[]
Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Yerel yönetimler kent sanayisine yön verebilecek duruma gelmeli. Marka ürünler konusunda destek vermeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:35 

Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa, Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Anket Geldi! "CHP'nin Kalesi" Denilen Şişli'de Şaşırtan Durum Uyuşturucu Bağımlısı Kardeş, Bıçakladığı Ağabeyini Ölüme Terk Edip Uyumaya Gitti Tedavi Olmak İçin Gittiği Bursa'dan Ölüm Haberi Geldi Cenazeye Giden Otobüs Yan Yattı! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Yerel yönetimler markalaşmaya destek vermeli”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]