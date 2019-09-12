"Yerel yönetimler olarak süreçleri desteklemekle yükümlüyüz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimler olarak Contremporary Istanbul gibi süreçleri desteklemekle yükümlü olduklarını belirterek, "Özellikle de İstanbul'un sanatçı kaynağı varken çok büyük işler çıkacağını da görüyorum." dedi.

İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul sergisini gezdi.

Burada konuşma yapan İmamoğlu, Contemporary Istanbul'un bugüne kadar düzenlenen sergilerinden sadece bir tanesinin kaçırdığını söyledi.

İstanbul'da böyle bir sürecin yaşanıyor olmasının önemli olduğunu belirten İmamoğlu, "Katkısı olanlar büyük bir iş başarmış. Biz bu tür sergilere toplumu daha nasıl fazla katabiliriz, onu konuşup katkı sunarak cesaretlendireceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu, kültür ve sanatın çok değer verdikleri bir alan olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sanat toplum için moraldir. Ama tümüyle de katılımcılığı sağlamak lazım. Bugünlere gelmesi değerli ama bundan sonra da daha büyük işlere dönüşmesi daha da değerli olacak. Yönetim olarak biz bunu yapmayacağız. Bilen insanların katılımcılığını sağlayacağız. Kültür sanat kurumu ve kültür sanat meclisimiz olacak. Burada konuşup, tartışıp şehrin geleceğini birlikte tasarlayacağız."

"Süreçleri desteklemekle yükümlüyüz"

Contemporary Istanbul'un uluslararası sanatçılara yer vermesi yönüyle çok değerli olduğunun dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler olarak biz bu süreçleri desteklemekle yükümlüyüz. Özellikle de İstanbul'un sanatçı kaynağı varken çok büyük işler çıkacağını da görüyorum. Burada bulunmamızın sebebi benim kişisel merakım. Sanatı daha da geniş çevrelerle buluşturmakta bizim işimiz olmalı. Sanat ve kültürde söz sahibi olduğunuzda dünyada itibarınız daha da artıyor. Yaratıcı insanlara fırsat tanıdıkça şehrin kalitesi daha da yukarıya taşınıyor. Ayrıca turizme de en değerli katkıyı sanat veriyor."