"Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları" konferansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirler insanların aynasıdır. İnsanlar kurdukları şehirlerde örflerini, adetlerini, yaşam biçimlerinin yansıtırlar. Bugün kurduğumuz şehirlerle ne yazık ki çok övünemiyoruz." dedi.

Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile TÜGVA Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları" adlı konferansa katıldı.

Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, gençlere kendilerini geliştirerek mesleklerinde en iyi olmaları tavsiyesinde bulundu.

Son yüz yıldaki şehircilik anlayışında çok iyi örnekler bulunmadığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

Osmanlı'da ibadethane anlayışı vardır. Sivil mimari anlayışı vardır. Ortaya koyduğu bir şehircilik medeniyeti vardır. Fakat yüz yıldır ortaya koyduğumuz örnekler çok iyi örnekler değil. Bu şehirler bizi yansıtmıyor. Şehirler insanların aynasıdır. İnsanlar kurdukları şehirlerde örflerini, adetlerini, yaşam biçimlerini yansıtırlar. Bugün kurduğumuz şehirlerle ne yazık ki çok övünemiyoruz."

-"Böyle bir bölgede, çok sağlıklı yapılar yapmamız lazım"

Türkiye'nin topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Depreme dayanıksız yapılarımız var. Türkiye'nin topraklarının yüzde 66'sı deprem bölgesinde. Nüfusumuzun da yüzde 71'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Cennet gibi bir vatana sahibiz ama deprem ülkesiyiz. Son yüz yıl içerisinde 6 ve üzeri şiddetinde 56 deprem var. Ölen insan sayımız 81 bin 630. Böyle bir bölgede, çok sağlıklı yapılar yapmamız lazım. İnsanları öldüren deprem değil kötü, çürük yapılardır. Zemin etütleri yapılmadan bilimsel gerçeklikten uzak o kötü yapılar insanı öldürüyor."