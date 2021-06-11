Yerel Yönetimlerde 1994'Te Kırılma Yaşandı - Son Dakika

04 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Yerel yönetimlerde 1994'te kırılma yaşandı

BURSA - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı, Bursa'da yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yerel yönetimlerde bir kırılma yaşandığını belirterek, "Dolayısıyla bizim davamızın bu manadaki yerel yönetimlerle ilgili altyapısının ne kadar güçlü olduğu muhakkaktır ve kesindir" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş ve Kocaeli Büyükşehir ile Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanları'nın katılımı ile başladı. Toplantıda ev sahibi olarak söz alan Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, sorun ve sıkıntıların ele alınıp, çözüm önerilerinin sunulduğu istişare toplantısının hayırlı olmasını diledi.

Yerel yönetimlerde kırılma

Türkiye'de 27 Mart 1994 tarihinde yerel yönetimlerde çok önemli bir kırılma yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu tarih sadece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilme tarihi değil, hem genel siyaset anlayışımızın hem de yerel yönetim anlayışımızın yeniden yazıldığı tarihtir. Dolayısıyla bizim partimizin, bizim hareketimizin, bizim davamızın bu manadaki yerel yönetimlerle ilgili altyapısının ne kadar güçlü olduğu muhakkaktır ve kesindir. Tabii o tarihte sadece belediyelerin çöp toplayan, su ve kanalizasyon işleri ile ilgilenen değil, belediyelerin aynı zamanda sosyal yönünün de var olduğu çok net bir şekilde bütün Türkiye'ye göstermiş oldu. Artık hayatlara dokunan, tabir yerindeyse doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında varlığını hissettiren bir yerel yönetim anlayışının, 24 saat olan günde 25 saat çabasıyla çalışan, şeffaf, açık, tevazu ile gönüllere dokunarak bunu yapan bir anlayışın var olduğunu herkes gördü. Cumhurbaşkanımızın ufkuyla 2023, 2053 ve 2071 gibi vizyonlar koyduk. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki önemi tartışılmaz bir gerçek. Cumhurbaşkanımızın bize olan inancını ve güvenini boşa çıkaramayız" dedi.

8 kat büyüme

Türkiye'de kentlerin hızla büyüyüp gelişmesine, Bursa'nın kardeş şehri olan Almanya'nın Darmstadt şehriyle örnek veren Başkan Aktaş, "Bursa 1971 yılında Almanya'nın Darmstadt şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurmuştur. O dönem kardeş şehir ilişkisi kurulan Darmstadt'ın nüfusu yaklaşık 137. 000 iken, Bursa'nın şehir nüfusu ise ortalama 400 bin civarındadır. Günümüzde Darmstad şehri ortalama 160 bin nüfusa sahipken, Bursa'nın nüfusu 3 milyon 100 bini geçmiştir. Yani geçtiğimiz yarım yüzyılda Bursa nüfusu 8 kat artarken, Damrstadt'ın nüfusu ortalama yüzde 15 artış göstermiştir. Bu durum sadece Bursa'da değil bir çok şehrimizde böyle. Bu hızlı büyüme beraberinde ulaşımdan, kentleşmeye pek çok sorunu beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Tüm imkanları kullanıyoruz

Bursa'da 2019 yerel seçimleri için bir yol haritası olması anlamında Bursa'nın farklı bölgelerinde görev yapan esnafla, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, mahalle muhtarı ve vatandaşların da katılımıyla 17 ilçedeki yaklaşık 11 bin kişi ile beklentilerle ilgili anket yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, bu doğrultuda bir şehir tasavvuru oluşturduklarını hatırlattı. Trafik ve ulaşım, imar ve kentsel dönüşüm, çevre yatırımları, yeniden yeşil Bursa, sosyal hayat ve eğitim, Kültür sanat spor ve gençlik konu başlıklarında projelerini hazırladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bunların tamamını Büyükşehir Belediyesi bütçesi ile hayata geçirmek mümkün değil. Allah'a hamdolsun biz 20 civarında sanayi bölgesi olan, önemli güçleri markaları bünyesinde olan bir şehiriz. Hayırsever imkanlarını da kullanarak, Bakanlıklarımızın imkanları, Avrupa Yatırım Bankası ve İller Bankamızın farklı imkanlarını da kullanarak bu projelerimi bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

Eş zamanlı çok alanlı hizmet

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da bütünşehir uygulamasının nispeten yeni bir uygulama olduğunu, bu uygulamanın başarılı olup, olmaması kendi çalışmalarına bağlı olduğunu hatırlattı. Şu ana kadar da Türkiye'de özellikle AK Parti anlayışının ortaya koyduğu belediyecilik anlayışı ile bu uygulamanın başarılı olduğu kanaatinin millette oluştuğunu dile getiren Ala, "Çünkü büyükşehir belediyeleri şehrin her köşesinden sorumlu ve her sektöründen sorumlu. Hem kırsal alana hizmet ediyor, hem şehir alanına hizmet ediyor aynı zamanda tarım kesimine hizmet ediyor, sanayi kesimine hizmet veriyor yani eşzamanlı çok alanlı bir yönetim sistemi. O bakımdan bu tecrübe paylaşımı ve bu tür koordinasyon organizasyonları çok önem arz ediyor. Tecrübe edilmiş bir hadiseden teorik bilgi elde etmek, bilgi edinmenin en az maliyetli yoludur. Çünkü tecrübe ile bilgi edinmek kendi başına pahalı bir iştir. Herkesin aynı tecrübeyi yaşamasındansa yaşanılan tecrübelerden diğer belediyelerimizin bilgi edinmesi o maliyetleri ödemeden o sonuçlara ulaşması demektir" diye konuştu.

Bursa'yı yakından izliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de özellikle Bursa'da hayata geçirilen projeler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı tebrik ederek söze başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından izlediklerini ifade eden Özhaseki, "Dün tamamıyla koca koca şehirlerimizin taşta gibi olduğu bir ortamdan Avrupa'nın birçok şehri ile yarışacak projeler ortaya koymaya başladık. Neredeyse 40 yıldır Bursa'ya gelir giderim. Bursa'yı 40 yıl öncesiyle kıyaslamak mümkün bile değil. Bugün Avrupa şehirlerinde olmayan birçok tesisin burada olduğunu ben biliyorum. İnşallah biz bu hızla çok daha güzel işler yapacağız. Her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakan arkadaşlarımız da başkanımıza yardımcı olmak için, Bursa'ya katkıda bulunmak için olumlu manada ellerinde ne gelirse yapmaya gayret ediyorlar. Bugün burada genel merkez olarak düzenlediğimiz toplantımızın amacı istişare. Belediye Başkanlığının tabii ki bir okulu yok. Belediye Başkanı toplumun kendi içinden seçtiği el-emin sıfatını taşıyan, sağduyu sahibi bir insandır, yöneticidir. Birçok disiplini de bilmek durumundadır. Yani para yönetimini bilir, insan yönetimini, personel yönetimini bilir, mekan zaman yönetimini, algı yönetimini, kriz çözümü noktasındaki yönetimi bilen bir insandır. 30 yıldır bu işlerin içerisinde olmama rağmen kendime göre ders çıkardığım, öğrendim, ben bunu niye düşünmemiştim dediğim konular olmuştur. İstişare esas, biz de bu amaçla bugün buradayız. Bir taraftan Bursa'mızda yapılan hizmetleri göreceğiz, üzerinde fikirlerimizi söyleyeceğiz bir taraftan ortak sorunlarımızı konuşacağız. Bir taraftan da önümüzdeki günlerde çıkmasını istediğimiz kanunlar hususunda arkadaşlarımızda birlikte istişarede bulunacağız. Bizim siyasetimiz eser siyaseti, hizmet siyaseti. Hem genelde hem de yerelde bunu yapmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda fedakarca çalışan Belediye Başkanı arkadaşlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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