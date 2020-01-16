"Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları' eğitimi verildi - Son Dakika

"Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" eğitimi verildi

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından "Genç Sesler Projesi" kapsamında "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" eğitimi verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından "Genç Sesler Projesi" kapsamında "Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları" eğitimi verildi.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitimlerde çocuk haklarına yönelik yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları yanı sıra belediye personelinin çalışmalarında en etkin verimi sağlaması konularında uygulamalı ve teorik bilgiler verildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Hakları Birimi Proje Koordinatörü Gözde Durmuş ve Çocuk Hakları Birim Müdürü Cem Demirayak, düzenlenen eğitimlerde katılımcılara birçok başlıkta bilgi aktararak, ortak akıl uygulamaları gerçekleştirdi.


Çocuk hakları sözleşmesi ve çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşması amacıyla slayt şeklinde bilgilerin verildiği eğitimlerde, belediye personelinin çalışmalarında en etkin ve verimli sonuçları elde etmenin yöntemleri anlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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