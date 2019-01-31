Yerel Zeytin Çeşitleri Dünyaya Tanıtılacak

Türkiye'nin önde gelen ödüllü zeytinyağı üreticileri, Türkiye'deki yerel zeytin çeşitlerini dünyaya tanıtılma çalışması için İzmir'de bir araya geldi.

Türkiye'nin önde gelen ödüllü zeytinyağı üreticileri, Türkiye'deki yerel zeytin çeşitlerini dünyaya tanıtılma çalışması için İzmir'de bir araya geldi.



Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği'nin üyeleri ve Türkiye'nin önde gelen ödüllü zeytinyağı üreticileri, İzmir'deki Ege Genç İş Adamları Derneği toplantı salonunda bir araya geldi.



Türkiye'nin bütün zeytin üretim bölgelerinden nitelikli zeytinyağı ve zeytin üreten üreticilerinin oluşturduğu dernek üyeleri, Türkiye'deki yerel zeytin çeşitlerini dünyaya tanıtılma çalışması için girişimlere başladı.



Yurtdışındaki Türk zeytinyağının imajının yükseltilmesi ve aidiyet pazarlarının oluşturulması amacıyla düzenlenen toplantıyla ilgili bilgiler veren Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Atilla Totoş, Türkiye'ye değişik zamanlarda gelen yabancı uzmanların sıklıkla dile getirdiği Türk zeytinyağının üstün kalitesinin dünyada bilinirliğinin artırmayı hedefleyen bir çalışma programı üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Totoş, yaptığı açıklamada, Türk zeytinyağının dünya pazarındaki hak ettiği yeri elde edebilmesi için çok önemli bir çalışmaya başladıklarını belirterek, "Toplantıdaki katılımcılar kendi bölgelerinin az bilinen yerel çeşitleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade ettiler. Dünyanın ve ülkemizin hiç bilmediği farklı aromalardaki zeytinyağlarını hazırlamaya başladıklarını söylediler. Yeni tanımlanan zeytin çeşitlerinin aromalarını dünyaya anlatacağız. Hakim 3-5 çeşidin baskısı altında kalan yerel minör çeşitlerinin coğrafyamızda kıymeti ortadan kalkmaktaydı. Derneğimizi çalışmasıyla yerel çeşitlerin farkına varılarak koruma altına alınmasını da hedefliyoruz" diye konuştu.



Dernek olarak Türk zeytinyağının imajını iyileştirmeye çalıştıklarını aktaran Totoş, "Yerel çeşitlerin dünyaya anlatılmasıyla giderek yükselen bir kalite imajının ülkemiz zeytinyağı üreticilerinin bütününü desteklemesini hedefliyoruz. Bu yüzden dernek üyeliği için yoğun talepler geliyor. Nitelik kümesi olarak hareket ediyoruz. Yalnızca kalite hedefli üretim yapan butik üreticilerin bu tanımlamayı temsil edebilir. Üyelikte ön şartımız, zeytin ve zeytinyağı üretmek değil derneğin kalite kriterlerine uygun üretim yapmak, bu konuda sürekli gelişime açık olmaktır" dedi. - MUĞLA

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