"Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Kongresi" koronavirüs nedeniyle ertelendi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, organize perakende sektörünün geleneksel buluşması Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Fuar ve Kongresi'ni, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini bildirdi.

Düzgün, koronavirüse ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Düzgün, her yıl üreticiden tedarikçiye organize perakende sektöründen binlerce kişiyi bir araya getirdikleri Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı'nın 12'ncisini, koronavirüse karşı önlem alma ve buluşma katılımcılarını olası risklere karşı koruma ihtiyacı nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini belirtti.

Bu yıl 15-16 Nisan 2020'de gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları buluşmanın ertelenmesi nedeniyle sektöre, geleceğe birlikte ışık tutmak üzere sil baştan ele alacakları bir kurguyla yenilenmiş bir YZB düzenleme sözü veren Düzgün, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizden ise koronavirüs nedeniyle yerel marketlerden yana müsterih olmalarını rica ediyoruz. Ardahan'dan Edirne'ye, Türkiye'nin dört bir yanında 72 bine yakın çalışanı, 4 bin 300 satış noktası ve 2 milyon 750 bin metrekare satış alanıyla hizmet veren yerel marketlerimiz, satış noktalarında ürün, mekan ve personel hijyenine ilişkin gerekli tüm önlemleri almış ve gerekli tüm hijyenik ürünlerin yeterli stokunu ise yapmış durumdadır."