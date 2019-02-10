Son Dakika Haberleri: Yerelde İktidar Olamadığınız Sürece Genelde İktidarı Almanız Mümkün Değil'

Yerelde İktidar Olamadığınız Sürece Genelde İktidarı Almanız Mümkün Değil'

56 dakika önce

PİR Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, "Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil. Ben 6 aydır örgütümle beraber siyasi partilerle görüşme yapıyorum.

Yerelde İktidar Olamadığınız Sürece Genelde İktidarı Almanız Mümkün Değil', System.String[]
PİR Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, "Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil. Ben 6 aydır örgütümle beraber siyasi partilerle görüşme yapıyorum. Maalesef her parti genel başkanı, yöneticileri ve genel başkan yardımcısı, kendi adayının peşine düşmüş durumda" dedi. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nce  Marmaris Belediyesi'nin çok amaçlı salonunda, 'Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği' düzenlendi. Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen yemeğe Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı İlyas Toprak, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Marmaris Belediye Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ali Acar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, CHP Marmaris ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum ve dernek temsilcilerinden oluşan yaklaşık 800 kişi katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı Toprak, kürsüde, birlik ve beraberlik ile dayanışma mesajı vererek, destekte bulunanlara teşekkür etti.

Şube Başkanı Toprak'tan sonra kürsüye gelip, konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kaplan, 31 Mart yerel seçimine ilişkin açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

"Yerelde iktidar olamadığınız sürece genelde iktidarı almanız mümkün değil. Yerel iktidarı almak için siyasi partiler, bunun için çaba sarf ediyor mu? Ben 6 aydır örgütümle beraber siyasi partilerle görüşme yapıyorum. Maalesef her parti genel başkanı, yöneticileri ve genel başkan yardımcısı, kendi adayının peşine düşmüş durumda. Hiç kimsenin Türkiye'nin gerçekliğinden haberi yok ya da haberi var da haberi yokmuş gibi davranıyor"

Konuşmanın ardından sema gösterisi yapıldı; Alevi dedeleri, saz eşliğinde türkü söyledi. Gece, birlik ve beraberlik mesajları ile son buldu.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel
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